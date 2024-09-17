Губернатор Подмосковья объяснил возможные ограничения для мигрантов в регионе

Воробьев подчеркнул, что подмосковные власти внедряют более жесткий контроль за мигрантами в строительстве и логистике. В медицине, образовании и соцуслугах иностранцам планируется ограничить доступ в работе по патентам. «Есть экономика, а есть безопасность, есть сферы, где нам нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без нее, — объяснил губернатор. — Важно избежать вовлеченности мигрантов и в торговлю алкоголем, табаком, в уличный общепит».