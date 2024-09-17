Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут «красной чертой»

«Он (Столтенберг — ред.) отверг предупреждение (президента РФ Владимира — ред.) Путина о том, что использование ракеты станет “красной чертой”, после которой Россия окажется “в войне” с НАТО», — сказано в статье.
«Он (Путин — ред.) уже много раз объявлял “красные линии”, и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО», — цитирует издание Столтенберга.
Генсек заявил, что поддерживает страны, как Великобритания и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет. При этом он утверждает, что их использование Украиной не втянет североатлантический альянс в конфликт с Россией.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся». Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.