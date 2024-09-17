Лукашенко рассказал о планах оппозиции перед выборами в 2025 году

«Наши беглые (выехавшая из страны оппозиция — ред.)…, для того, чтобы опять взбаламутить наше общество, создать ситуацию предмятежного характера накануне президентских выборов, начинают вырабатывать планы действий», — сказал Лукашенко на торжественном мероприятии ко Дню народного единства. Выступление транслировал Первый информационный телеканал.
Президент пояснил, что в ход идут информационные атаки на белорусскую власть, на которые Минск старается достойно отвечать. «Не сбрасывают со счетов они и вооруженное нападение на Беларусь. Как спецслужбы Запада говорят, “наши” будут бороться за власть здесь. Мы понимаем, как это бывает: впереди идут оголтелые из рядов “наших”, а следующие — “не наши”. Мы видели это в 2020 году (протесты оппозиции после президентских выборов — ред.), но не получилось. Не сбрасывают они это со счетов и сегодня, готовят хоругви, полки, как раньше называли, власовцев… Кстати, они, наши белорусы, заходили вместе с русскими власовцами на Курскую область. Правда их сотня человек, не больше. Но все они мечтают прийти сюда с оружием в руках», — сказал Лукашенко.
«Я хочу, чтобы они услышали сегодня, мы знаем о всех замыслах. И ничего у них не получится. Они не смогут еще раз повторить то, что было в 2020 году. Мы люди, которые умеют извлекать уроки из прошлого», — подчеркнул глава белорусского государства. −0-