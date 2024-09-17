Президент Ирана раскрыл цели нового правительства по России

Иран будет повышать уровень сотрудничества с Россией, и эта задача станет одной из ключевых для нового правительства страны. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан по итогам переговоров с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, передает ТАСС.