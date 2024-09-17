Посол Антонов исключил диалог США и РФ о контроле над вооружениями из-за Украины

«Никакой, даже пристрелочный диалог на фоне происходящего вокруг украинского кризиса, включая Курскую область и потенциальные решения о применении дальнобойных систем вглубь российской территории, невозможен», — сказал господин Антонов журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что США параллельно пытаются изменить баланс сил, «уничтожая сдерживающие элементы» в части контроля над вооружениями.
В феврале 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, также говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог.
Вслед за этим в Белом доме неоднократно говорили о готовности вести переговоры о контроле над вооружениями без привязки к российско-украинскому конфликту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечал, что Россия готова к переговорам с США, но только в качестве комплексного диалога, учитывающего конфликт.