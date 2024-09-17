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Посол Антонов исключил диалог США и РФ о контроле над вооружениями из-за Украины

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диалог России с США по контролю над вооружениями невозможен в условиях российско-украинского конфликта. По его словам, российские власти отвергают вариант выводить этот вопрос из общего контекста в сфере безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«Никакой, даже пристрелочный диалог на фоне происходящего вокруг украинского кризиса, включая Курскую область и потенциальные решения о применении дальнобойных систем вглубь российской территории, невозможен», — сказал господин Антонов журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что США параллельно пытаются изменить баланс сил, «уничтожая сдерживающие элементы» в части контроля над вооружениями.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, также говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог.

Вслед за этим в Белом доме неоднократно говорили о готовности вести переговоры о контроле над вооружениями без привязки к российско-украинскому конфликту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечал, что Россия готова к переговорам с США, но только в качестве комплексного диалога, учитывающего конфликт.

дипломатия