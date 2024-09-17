Посол Антонов исключил диалог США и РФ о контроле над вооружениями из-за Украины

В феврале 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, также говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог.