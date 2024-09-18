В США пообещали обсудить «мирный план» Зеленского в ООН

«Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать, и нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать его, взаимодействуя со всеми странами, главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке (на неделе высокого уровня — ред.)», — сказала она в ходе пресс-конференции, не раскрывая детали плана.