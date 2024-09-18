Небензя: РФ призывает показать США, что они находятся на неправильной стороне истории

«Надеемся также, что Совет Безопасности ООН, который фактически оказался в заложниках у Соединенных Штатов и их израильских союзников, сможет выполнить свою роль по поддержанию международного мира и безопасности. Весь необходимый для этого инструментарий у Совета есть. Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории», — сказал он.