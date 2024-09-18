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Небензя: РФ призывает показать США, что они находятся на неправильной стороне истории

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Россия призывает международное сообщество показать США, что они со своими союзниками находятся на неправильной стороне истории в ближневосточном конфликте. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании десятой чрезвычайной специальной сессии по Палестине.

Источник: AP 2023

«Надеемся также, что Совет Безопасности ООН, который фактически оказался в заложниках у Соединенных Штатов и их израильских союзников, сможет выполнить свою роль по поддержанию международного мира и безопасности. Весь необходимый для этого инструментарий у Совета есть. Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории», — сказал он.

Глава российского диппредставительства указал, что принятие представленного Палестиной проекта резолюции ГА ООН с требованием к Израилю исполнить заключение Международного суда и вывести свои войска с оккупированных палестинских территорий «будет важным шагом в этом направлении».

ООН