Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине

ООН, 17 сен — РИА Новости. РФ поддерживает проект резолюции Генассамблеи ООН с требованием к Израилю исполнить заключение суда ООН и покинуть оккупированную территорию Палестины, сообщил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя.

Источник: AP 2023

«Мы поддерживаем рассматриваемый проект резолюции и готовы выполнять ее положения в полном соответствии с уставом ООН, мандатами главных органов Всемирной Организации, а также международными правовыми обязательствами нашей страны», — сказал Небензя в ходе заседания Генассамблеи.

ООН