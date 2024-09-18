Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине

«Мы поддерживаем рассматриваемый проект резолюции и готовы выполнять ее положения в полном соответствии с уставом ООН, мандатами главных органов Всемирной Организации, а также международными правовыми обязательствами нашей страны», — сказал Небензя в ходе заседания Генассамблеи.