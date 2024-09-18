«Мы поддерживаем рассматриваемый проект резолюции и готовы выполнять ее положения в полном соответствии с уставом ООН, мандатами главных органов Всемирной Организации, а также международными правовыми обязательствами нашей страны», — сказал Небензя в ходе заседания Генассамблеи.
Россия поддерживает проект резолюции ГА ООН по Палестине
ООН, 17 сен — РИА Новости. РФ поддерживает проект резолюции Генассамблеи ООН с требованием к Израилю исполнить заключение суда ООН и покинуть оккупированную территорию Палестины, сообщил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя.