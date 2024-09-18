В Кыргызстане прошли международные спортивные игры стран СНГ и ШОС

Бишкекчанка Дамира Карасартова, как и ее соперницы, в свою очередь прибыла на побережье озера для борьбы за звание лучшей в дартсе. Врач по профессии, она увлеклась игрой случайно, во время перерывов на работе. Теперь же в свои 63 года в меткости не уступает молодым и зорким. На Игры приехала только за победой.