В Кыргызстане прошли международные спортивные игры стран СНГ и ШОС

Участники состязались в 24 видах спорта, включая командные и индивидуальные дисциплины. Часть их — плавание, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис и прочие — относится к олимпийским. Другие, включая дартс, мини-футбол, борьбу на поясах и национальные виды спорта, пока не получили такого признания, однако любимы в народе.
По словам одного из организаторов Игр и председателя Республиканского совета добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов Кыргызстана Владимира Лецкого, с каждым годом набирают популярность прежде всего пляжные виды спорта. Благо на побережье Иссык-Куля участникам есть где развернуться.
— Думаю, поэтому проводимые нами Игры на сегодня по массовости являются самыми значимыми в Центральной Азии, — полагает он. — И с каждым разом желающих приобщиться к спортивным состязаниям на Иссык-Куле становится все больше.
Вместе с участниками соревнований в Кыргызстан приехали их группы поддержки. Самой многочисленной в 2024 году стала команда болельщиков из Сибири. Она собрала не только друзей атлетов, но даже их жен с младенцами. Пока спортсмены состязались за право называться лучшими, малыши принимали на пляже солнечные ванны.
— Все мы на берегу прекрасного озера совмещаем полезное с приятным, — признался капитан волейбольной команды из Новосибирска Алексей Абруковский. — Соревнуемся, тренируемся, отдыхаем, купаемся и дышим свежим воздухом. Я очень рад возможности посетить Кыргызстан и полюбоваться его природой.
Бишкекчанка Дамира Карасартова, как и ее соперницы, в свою очередь прибыла на побережье озера для борьбы за звание лучшей в дартсе. Врач по профессии, она увлеклась игрой случайно, во время перерывов на работе. Теперь же в свои 63 года в меткости не уступает молодым и зорким. На Игры приехала только за победой.
— Многие говорят, что дартс — не спорт, а праздное развлечение, — отметила она. — Я с этим категорически не согласна. Чтобы попасть «в яблочко» нужно иметь не только прекрасное зрение, но и крепкие нервы, четкость движений и хорошую координацию. Как и другим спортсменам, нам приходится тренироваться перед соревнованиями.
Досье «РГ».
Международные Иссык-Кульские спортивные игры стран СНГ и ШОС проводятся с 2001 года. Первые состязания собрали лишь около двухсот человек, но вскоре эта площадка стала пользоваться большой популярностью.
Организаторами Игр выступают Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР и Республиканский совет добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
Игры призваны привлечь широкие слои населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развивать национальные спортивные дисциплины, способствовать обмену опытом и дружбе между народами СНГ и ШОС.