В Кыргызстане отметили юбилей общества блокадников Ленинграда

Одна из старейших и значимых организаций российских соотечественников республики — Кыргызское общество блокадников Ленинграда — отметила юбилей. Торжества, связанные с ее тридцатилетием, прошли в Бишкеке с участием российских дипломатов, представителей правительства и парламента КР, делегацией из Санкт-Петербурга. В общей же сложности их посетило свыше тысячи человек.
Юбилею организации в столице республики посвятили серию мероприятий. Их участники возложили цветы к мемориальному комплексу блокадников Ленинграда, организовали фотовыставку, акции в музее истории блокады и большой концерт. Местом его проведения стала Национальная филармония, на сцене которой выступили детские и взрослые музыкальные коллективы.
— Кыргызское общество блокадников Ленинграда создавалось нами под девизом «Забвению не подлежит», — подчеркнул председатель организации Марат Кутанов. — Мы с самого начала включились в общественно-политическую жизнь города и страны и с тех пор прошли долгий путь.
На счету общества создание мемориального комплекса, открытие музея истории блокады, реализация проекта «Возвращение имени», проведение «Бессмертного полка» на высоте 4400 метров над уровнем моря и множество других акций. А еще организация издала пять тематических книг, сняла три документальных фильма и десятки роликов о самых трагических и в то же время героических страницах Великой Отечественной войны. Впрочем, сам Марат Кутанов считает одним из самых главных достижений общества то, что оно не позволяет искажать общую историю Кыргызстана и России.
— Мы посвящаем этой миссии каждый день, — заявил он, скромно умолчав, что Кыргызское общество блокадников Ленинграда выполняет в республике еще одну важную миссию. Организация вносит огромный вклад в патриотическое воспитание нового поколения.
— Я — будущий военный, и деятельность Кыргызского общества блокадников Ленинграда вдохновляет меня учиться усерднее, чтобы затем служить миру на родной земле, — признается бишкекский курсант Эржан Токомбаев, посетивший торжественные мероприятия.
Вклад общества в жизнь страны высоко ценят и в парламенте республики.
— 30-летие этой важной организации — не просто юбилейное событие, — утверждает депутат Жогорку Кенеша (парламента КР) Чынгыз Айдарбеков. — Это день памяти и благодарности тем, кто в самых тяжелых условиях сохранил мужество, стойкость и несломленный дух.
— Кыргызское общество блокадников Ленинграда уже три десятилетия хранит память о тех событиях и передает ее из поколения в поколение, чтобы наша молодежь никогда не забывала о том, какой ценой достаются мир и свобода, — добавляет депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова.
Евгений Примаков, глава Россотрудничества:
— Кыргызское общество блокадников Ленинграда вносит неоценимый вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и подвиге участников обороны города. Сегодня, когда в мире предпринимаются попытки переписать историю и дискредитировать героическое прошлое наших стран, деятельность общества приобретает особую ценность. Она не позволяет забыть о непобедимом духе бойцов ВОВ, о сплоченности и единении наших народов перед лицом общего врага.