В Кыргызстане отметили юбилей общества блокадников Ленинграда

На счету общества создание мемориального комплекса, открытие музея истории блокады, реализация проекта «Возвращение имени», проведение «Бессмертного полка» на высоте 4400 метров над уровнем моря и множество других акций. А еще организация издала пять тематических книг, сняла три документальных фильма и десятки роликов о самых трагических и в то же время героических страницах Великой Отечественной войны. Впрочем, сам Марат Кутанов считает одним из самых главных достижений общества то, что оно не позволяет искажать общую историю Кыргызстана и России.