Россия направит в экономические проекты в Кыргызстане свыше 20 млрд рублей

Соглашения на общую сумму более двадцати миллиардов сомов подписаны в рамках VI кыргызско-российского экономического форума, прошедшего на прошлой неделе в республике. РФ направляет реальные инвестиции в развитие местной энергетики и туристического сектора.
— Современные геополитические и экономические вызовы открывают перед нами не только трудности, но и новые возможности для совместного роста и укрепления отношений, — заявил глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров. — Мы стоим на пороге нового этапа кыргызско-российского сотрудничества.
По его словам, в ближайшем будущем страны намерены реализовать «еще более амбициозные проекты и решения». «Эти инициативы будут способствовать укреплению обоих государств и создавать основу для общего процветания, — отметил Акылбек Жапаров. — Россия была и останется для Кыргызстана стратегическим партнером. Тем более, что нас связывают не только экономические интересы, но и многовековые культурные, исторические, социальные узы».
— По итогам прошлого года Россия стала одним из ведущих торговых партнеров Кыргызстана, — заявил, в свою очередь, замглавы правительства РФ Алексей Оверчук. — Наша страна является и одним из крупнейших инвесторов для республики. Сейчас в республике насчитывается 62 проекта с участием российского бизнеса на сумму более 10 миллиардов долларов. Конечно, не могу не отметить и роль РКФР (Российско-Кыргызского фонда развития).
Алексей Оверчук подчеркнул, что в России радуются экономическим успехам Кыргызстана. «Мы видим, как местные предприятия расширяют свои производственные линейки, выходят на экспорт, пользуются преимуществами, которые дает Евразийский экономический союз», — добавил он.
Как заявили в правительстве Кыргызстана, энергетика остается одной из ключевых сфер сотрудничества между республикой и Россией. На территории КР уже реализуются проекты строительства малых ГЭС, ветряных и солнечных электростанций. Российская сторона улучшает и развивает газовую инфраструктуру. Планируется активизировать работу над крупными энергетическими проектами.
Особое внимание стороны уделяют развитию энергетики в регионах. Один из таких проектов — строительство ГЭС в Таласской области, которая будет вырабатывать около 100 миллионов киловатт-часов в год. Российский инвестор направит в проект около 25 миллионов долларов. Реализовывать его будет компания «Альянс Гидро». Новую ГЭС планируют ввести в эксплуатацию в начале 2027 года.
По мнению председателя правления РКФР Артема Новикова, итоги форума свидетельствуют, что в ближайшие годы он сможет войти в число крупных дискуссионных площадок, сопоставимых с Санкт-Петербургским экономическим форумом и ВЭФ.
Кстати.
Указом президента РФ Владимира Путина глава правительства республики Акылбек Жапаров награжден орденом Дружбы. Согласно формулировке — за заслуги в развитии стратегического партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном, укреплении дружественных связей между странами. Орден Акылбеку Жапарову в ходе экономического форума вручил зампредседателя правительства России Алексей Оверчук.