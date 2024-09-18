Россия направит в экономические проекты в Кыргызстане свыше 20 млрд рублей

По его словам, в ближайшем будущем страны намерены реализовать «еще более амбициозные проекты и решения». «Эти инициативы будут способствовать укреплению обоих государств и создавать основу для общего процветания, — отметил Акылбек Жапаров. — Россия была и останется для Кыргызстана стратегическим партнером. Тем более, что нас связывают не только экономические интересы, но и многовековые культурные, исторические, социальные узы».