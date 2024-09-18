Назван основной кандидат на пост председателя Челябинской городской думы

Политическая партия «Единая Россия» определилась со своим кандидатом на пост спикера новой гордумы.
С кандидатурой определились после заседания президиума регионального политсовета «Единой России». Ведущая политическая сила выдвинет на пост председателя Челябинской городской думы Сергея Буякова, который до этого момента руководил комитетом по социальной политике в Законодательном Собрании Челябинской области. Напомним, ранее в Челябинской городской думе председательствовал Андрей Шмидт. Руководителем фракции единороссов в гордуме по решению политсовета станет Денис Лапотышкин.
Сергею Буякову на днях исполнится 49 лет. Он коренной челябинец. По образованию юрист, окончил Челябинский государственный университет. Является кандидатом юридических наук.
Напомним, что на прошедших в сентябре выборах депутатов Челябинской городской думы «Единая Россия» вырвала победу у конкурентов в 23 одномандатных округах из 25-ти и получила 8 из 12 мандатов по партийному списку. Таким образом мнение этой партии будет определяющим при выборе нового председателя думы.