Назван основной кандидат на пост председателя Челябинской городской думы

Напомним, что на прошедших в сентябре выборах депутатов Челябинской городской думы «Единая Россия» вырвала победу у конкурентов в 23 одномандатных округах из 25-ти и получила 8 из 12 мандатов по партийному списку. Таким образом мнение этой партии будет определяющим при выборе нового председателя думы.