Избранный президент Мексики отказалась от предложения посетить Украину

В разговоре с журналистом Excelsior Владимир Зеленский прокомментировал решение мексиканских властей пригласить на военный парад 16 сентября российских солдат. Вместо проведения парада вместе с российскими военными Владимир Зеленский предложил действующему президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору и избранному президенту Клаудии Шейнбаум посетить Украину и посмотреть на последствия российско-украинского конфликта.
«Мы приглашаем нового президента посетить Украину. Для нас это будет большой честью, и мы хотели бы, чтобы она помогла прояснить эти вещи и заняла справедливую позицию, потому что нам не следует, с моей точки зрения, искать баланс, как этого хочет Бразилия, которая вдруг пригласила Путина на встречу ''большой двадцатки''», — сказал Зеленский.
«Внешняя политика, которую мы собираемся проводить, связана с постоянным поиском мирного решения любого конфликта, и это наша позиция, и это будет нашей позицией», — ответила на приглашение украинского президента Шейнбаум (цитата по Excelsior).
В начале августа Обрадор подтвердил, что на инаугурацию избранного президента направил приглашения главам всех стран, с которыми у Мексики установлены дипотношения. В ответ на вопрос о вероятном визите российского президента Владимира Путина и исполнении ордера МУС на арест мексиканский президент ответил отрицательно. По его словам, власти Мексики не могут арестовать российского президента, потому что это «не их дело». Президента РФ также пригласили на ноябрьский саммит G20, в котором в этом году председательствует Бразилия, тоже являющаяся членом МУС. Президент Бразилии Лула да Силва говорил, что Владимир Путин сам должен оценить последствия приезда.