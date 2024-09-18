Избранный президент Мексики отказалась от предложения посетить Украину

В начале августа Обрадор подтвердил, что на инаугурацию избранного президента направил приглашения главам всех стран, с которыми у Мексики установлены дипотношения. В ответ на вопрос о вероятном визите российского президента Владимира Путина и исполнении ордера МУС на арест мексиканский президент ответил отрицательно. По его словам, власти Мексики не могут арестовать российского президента, потому что это «не их дело». Президента РФ также пригласили на ноябрьский саммит G20, в котором в этом году председательствует Бразилия, тоже являющаяся членом МУС. Президент Бразилии Лула да Силва говорил, что Владимир Путин сам должен оценить последствия приезда.