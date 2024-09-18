В Германии заявили об изменившейся ситуации с доверием к Украине

«Как федеральное правительство оценивает дальнейшее сотрудничество с Украиной в свете новых выводов о предполагаемом участии Украины в (…) государственном террористическом акте саботажа трубопроводов “Северный поток” 26 сентября 2022 года (…) и какие последствия это может иметь в связи с изменившейся, на мой взгляд, ситуации с доверием?» — говорилось в парламентском запросе Котре.