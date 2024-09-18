Обновлённая Закдума Хабаровского края провела первое собрание

Пятипроцентный барьер для проведения своих представителей в краевой парламент по итогам голосования преодолели пять политических партий. По спискам семь из 12 мест по единому округу досталось «Единой России», два — ЛДПР, по одному мандату взяли КПРФ, СРЗП и «Новые люди».