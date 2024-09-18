Обновлённая Закдума Хабаровского края провела первое собрание

В среду, 18 сентября, в большом зале заседаний Законодательной думы Хабаровского края состоялось первое общее собрание обновлённого состава регионального парламента. На нём председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко подвёл итоги прошедших с 6 по 8 сентября выборов и вручил собравшим максимальную поддержку их участникам депутатские удостоверения. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию крайизбиркома.
— 6, 7, 8 сентября в Хабаровском крае прошло голосование по выборам депутатов краевой думы. Явка составила 32,86%, в голосовании приняли участие 313 953 избирателей, — отметил Денис Кузьменко. — В Законодательной думе Хабаровского края подлежит замещению 36 мандатов: 12 — по единому избирательному округу, 24 — по одномандатным округам.
Пятипроцентный барьер для проведения своих представителей в краевой парламент по итогам голосования преодолели пять политических партий. По спискам семь из 12 мест по единому округу досталось «Единой России», два — ЛДПР, по одному мандату взяли КПРФ, СРЗП и «Новые люди».
По одномандатным округам из 24 мест 21 получила «Единая Россия», оставшиеся три — ЛДПР.
Таким образом, подавляющее большинство в новом составе Законодательной думы у «Единой России» (28), на втором месте ЛДПР (5), и по одному мандату у КПРФ, СРЗП и «Новых людей». Напомним, в думе предыдущего седьмого созыва большинство было у ЛДПР.
На общем собрании депутаты определили состав организационного комитета по подготовке первого заседания думы восьмого созыва.
СПРАВКА:
Список зарегистрированных депутатов Законодательной думы Хабаровского края VIII созыва (в алфавитном порядке):
1. Авагимян Гагик Рафикович.
2. Алёхин Константин Владимирович.
3. Антонов Николай Евгеньевич.
4. Батю Руслан Константинович.
5. Безденежных Сергей Вячеславович.
6. Бочаров Сергей Сергеевич.
7. Булкова Ольга Николаевна.
8. Буровцев Владимир Викторович.
9. Воронин Дмитрий Сергеевич.
10. Галицын Сергей Викторович.
11. Горуленко Вадим Владимирович.
12. Ефимов Константин Анатольевич.
13. Жорник Александр Викторович.
14. Зюбр Сергей Александрович.
15. Калашников Виктор Дмитриевич.
16. Кибирев Константин Викторович.
17. Ковальчук Константин Валентинович.
18. Колочко Михаил Николаевич.
19. Кондратчик Юрий Константинович.
20. Короленко Валентина Николаевна.
21. Лисова Лариса Юрьевна.
22. Литвинчук Анатолий Алексеевич.
23. Лысенков Юрий Александрович.
24. Мальцев Геннадий Викторович.
25. Мохирев Всеволод Эдуардович.
26. Ольховая Ольга Алексеевна.
27. Постельник Валерий Юрьевич.
28. Рыбин Иван Сергеевич.
29. Сидоров Владимир Олегович.
30. Солоненко Евгений Николаевич.
31. Субботин Андрей Юрьевич.
32. Федчишин Александр Юрьевич.
33. Фомичев Сергей Александрович.
34. Шевцов Николай Михайлович.
35. Юров Константин Геннадьевич.
36. Яц Александр Петрович.