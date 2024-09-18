Проекты законов о создании новых муниципальных округов рассмотрели на сессии ЗС

Напомним, заседание проходит сегодня под руководством спикера Александра Ведерникова.
Как сообщил мэр Балаганского района Роман Метляев, в границах муниципалитета образованы семь сельских поселений (Балаганское, Биритское, Заславское, Коноваловское, Кумарейское, Тарнопольское, Шарагайское) и наделенное статусом муниципального района с административным центром в поселке Балаганск МО «Балаганский район». Проект закона предусматривает объединение всех поселений и создание Балаганского муниципального округа Иркутской области с административным центром в Балаганске.
Депутаты поддержали инициативу, проект закона «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования “Балаганский район” Иркутской области, путем их объединения» принят в окончательном чтении.
Аналогичное преобразование предложили осуществить в Заларинском районе. По словам мэра Заларинского района Владимира Самойловича, объединение позволит ускорить социально-экономическое развитие территории, улучшить управляемость, участвовать в большем количестве государственных программ, что будет способствовать повышению качества жизни в целом. Сегодня в состав района входят 13 сельских поселений (Бабагайское, Бажирское, Веренское, Владимирское, Моисеевское, Мойганское, Новочеремховское, Семеновское, Троицкое, Ханжиновское, Холмогойское, Хор-Тагнинское, Черемшанское), два городских поселения (Заларинское, Тыретское) и наделенное статусом муниципального района с административным центром в рабочем поселке Залари муниципальное образование «Заларинский район».
Инициативу поддержал депутат ЗС от территории Дмитрий Мясников: «В Заларинском районе сформирован корпус сильных и активных глав поселений с широкой народной поддержкой. Жители района приняли решение, что централизация ресурсов позволит более глобально и оперативно решать текущие вопросы».
Сессия рекомендовала принять проект закона «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования “Заларинский район” Иркутской области, путем их объединения» в первом чтении и продолжить работу над ним во втором чтении.
Напомним, ранее в Иркутской области путем объединения поселений были образованы Усть-Илимский и Чунский муниципальные округа.