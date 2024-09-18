Проекты законов о создании новых муниципальных округов рассмотрели на сессии ЗС

Напомним, заседание проходит сегодня под руководством спикера Александра Ведерникова.

Как сообщил мэр Балаганского района Роман Метляев, в границах муниципалитета образованы семь сельских поселений (Балаганское, Биритское, Заславское, Коноваловское, Кумарейское, Тарнопольское, Шарагайское) и наделенное статусом муниципального района с административным центром в поселке Балаганск МО «Балаганский район». Проект закона предусматривает объединение всех поселений и создание Балаганского муниципального округа Иркутской области с административным центром в Балаганске.