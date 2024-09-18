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Назначен руководитель администрации Железнодорожного района Красноярска

Им стал и.о. руководителя администрации Евгений Сёмкин.

Источник: пресс-служба администрации Железнодорожного района

Руководителем администрации Железнодорожного района стал Евгений Сёмкин. Соответствующее распоряжение подписано главой города Владиславом Логиновым.

В администрации Железнодорожного района Евгений Сёмкин работает с 2004 года. Прошёл путь от главного специалиста отдела ЖКХ до первого замруководителя администрации района.

С 5 марта 2024 года он был и.о. руководителя администрации.

Евгений Геннадьевич родом из Казахстана. В 1998 году окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности «химическая технология полимерных композиций, порохов и твёрдых ракетных топлив». В 2014 году отучился в Санкт-Петербургском университете управления и экономики. В данном университете он получил специальность «государственное и муниципальное управление».