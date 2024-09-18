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Над Россией за ночь сбили 54 дрона ВСУ. Военная операция на Украине, день 938-й

В Тверской области из-за обломков БПЛА начался пожар, объявлена частичная эвакуация в одном округе. Всего над Россией за ночь уничтожили 54 дрона. В Белгородской области беспилотник атаковал служебный автобус, есть раненые. На Дальнем Востоке жителя обвинили в госизмене за перевод криптовалюты ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:25 На Дальнем Востоке задержали жителя Комсомольска-на-Амуре за перевод криптовалюты ВСУ — ФСБ.

«Перевел свои деньги с использованием криптовалютных инструментов для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования».

Возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК).

8:20 За ночь над Россией сбили 54 дрона — Минобороны РФ.

Из них 27 над Курской областью, 16 над Брянской, семь над Смоленской, три над Белгородской и один над Орловской.

8:10 ❗Что известно о пожаре из-за БПЛА в Тверской области:

— В городе Торопце из-за падения обломков начался пожар, сообщила пресс-служба правительства региона в 3:30 по мск.

— Спустя полчаса пресс-служба указала, что ПВО продолжает отражать «массовую атаку беспилотников» на город, а пожар еще не потушили.

— Глава региона Игорь Руденя в 4 ночи принял решение о частичной эвакуации населения с территории, «где ведет работу ПВО и локализуется пожар».

— Областное МЧС открыло горячую линию по вопросам эвакуации.

— Минобороны России в сводке об отражении атак дронов в 8 утра не упомянуло Тверскую область.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 938-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.