Губернатор Текслер призвал усовершенствовать условия занятий спортом для россиян

Помощник Президента РФ Алексей Дюмин выступил с конкретными предложениями в том числе по совершенствованию системы управления в области физической культуры и спорта и финансированию негосударственных организаций. Также было предложено урегулировать порядок взимания взносов, чтобы сделать соревнования для детей доступными.