Губернатор Текслер призвал усовершенствовать условия занятий спортом для россиян

«Управление в области спорта сложное, многоплановое, где просматривается сочетание государственных и общественных начал. Учитывая поставленную Президентом задачу по повышению уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, необходимо усовершенствование системы управления в данной области, усиление взаимодействия негосударственных организаций с органами власти, международными организациями и между собой».
На заседании глава региона вместе с членами Совета по спорту и представителями федеральных органов исполнительной власти обсудили проблему роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта в России.
Участники обсудили приоритезацию спорта, а также качество взаимодействия спортивных федераций всех уровней.
Помощник Президента РФ Алексей Дюмин выступил с конкретными предложениями в том числе по совершенствованию системы управления в области физической культуры и спорта и финансированию негосударственных организаций. Также было предложено урегулировать порядок взимания взносов, чтобы сделать соревнования для детей доступными.
Как руководитель рабочей группы губернатор Текслер поблагодарил участников за предложения.