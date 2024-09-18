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Губернатор Текслер призвал усовершенствовать условия занятий спортом для россиян

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал улучшить условия занятий спорта для россиян, то есть выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу. Об этом глава региона заявил во время заседания рабочей группы по развитию физкультуры и спорта.

«Управление в области спорта сложное, многоплановое, где просматривается сочетание государственных и общественных начал. Учитывая поставленную Президентом задачу по повышению уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, необходимо усовершенствование системы управления в данной области, усиление взаимодействия негосударственных организаций с органами власти, международными организациями и между собой».

отметил губернатор.

На заседании глава региона вместе с членами Совета по спорту и представителями федеральных органов исполнительной власти обсудили проблему роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта в России.

Участники обсудили приоритезацию спорта, а также качество взаимодействия спортивных федераций всех уровней.

Помощник Президента РФ Алексей Дюмин выступил с конкретными предложениями в том числе по совершенствованию системы управления в области физической культуры и спорта и финансированию негосударственных организаций. Также было предложено урегулировать порядок взимания взносов, чтобы сделать соревнования для детей доступными.

Как руководитель рабочей группы губернатор Текслер поблагодарил участников за предложения.

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