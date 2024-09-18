Губернатор и делегация Новосибирской области отправились в Узбекистан

Представители Новосибирской области уже ознакомились с работой торговой зоны «Айритом», которая занимает территорию площадью 36 га. На ней расположены торговый комплекс для трех тысяч магазинов, производственные и складские помещения, логистический центр, автосервис, гостиница, бизнес-школа, медицинский центр и рестораны. Как рассказали делегации, преимуществом проекта является приём платежей в иностранной валюте, дополнительные налоговые льготы, освобождение предпринимателей от таможенной пошлины.