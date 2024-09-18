Губернатор и делегация Новосибирской области отправились в Узбекистан

Делегация Новосибирской области вместе с губернатором Андреем Травниковым отправились в Республику Узбекистан. Там он посетят предприятия промышленности, логистики, торговли, аграрной сферы, организаций здравоохранения, образования, учреждения культуры в Сурхандарьинской области и Ташкенте.
Представители Новосибирской области уже ознакомились с работой торговой зоны «Айритом», которая занимает территорию площадью 36 га. На ней расположены торговый комплекс для трех тысяч магазинов, производственные и складские помещения, логистический центр, автосервис, гостиница, бизнес-школа, медицинский центр и рестораны. Как рассказали делегации, преимуществом проекта является приём платежей в иностранной валюте, дополнительные налоговые льготы, освобождение предпринимателей от таможенной пошлины.
Андрей Травников оценил концепцию работы свободной торговой зоны и поручил своему заместителю Сергею Сёмке, министерству промышленности торговли и развития предпринимательства региона организовать бизнес-миссию из Новосибирской области, проработать возможность поставки продукции новосибирских производителей.
Также членам делегации продемонстрировали возможности логистического центра «Термез Карго Центр», который являясь международным транспортно-логистическим хабом, предоставляет комплекс услуг: таможенное оформление, маневрирование грузами, хранение импорто-экспортных и транзитных грузов, таможенное и терминальное складирование, обработка транзитных грузов интермодальных перевозок, железнодорожных и автомобильных. На территории терминала есть открытая площадка площадью 10,5 гектаров, рассчитанная на стоянку 300 большегрузных автомобилей. Для автомобилей с рефрижераторами предусмотрены розеточные разъёмы для подзарядки холодильных прицепов.
В июле 2024 года делегация Сурхандарьинской области Республики Узбекистан во главе с Хокимом Улугбеком Косимовым посетила Новосибирскую область. В ходе визита было закреплено подписанием двух документов — Меморандума о взаимопонимании между Правительством Новосибирской области РФ и Хокимиятом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан и соответствующей Дорожной карты. Подписи поставили Губернатор Андрей Травников и Хоким Улугбек Косимов.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.