Маск предрек тиранию в США в случае проигрыша Трампа на выборах

«Если Трамп не будет избран, Америка скатится в тиранию. Трамп должен выиграть», — написал Маск в социальной сети X (бывш. Twitter).
Ранее, 10 сентября, Маск заявил, что в случае проигрыша Трампа на выборах это будут последние настоящие президентские выборы в США.
Сам Трамп не раз критиковал политического оппонента — кандидата от демократов Камалу Харрис и саму партию. Так, 10 сентября, в ходе теледебатов Трамп заявил, что демократическая администрация приведет страну к третьей мировой войне. Также он сказал, что в случае победы его оппонента у страны «нет шанса на успех», а неразрешенный миграционный кризис превратит ее в «Венесуэлу на стероидах».
4 сентября Маск заявил о своем нетерпении стать частью администрации Трампа. Он добавил, что в нынешнем правительстве США процветает расточительство и ненужное регулирование, которое «необходимо убрать».
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.