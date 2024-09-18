Маск предрек тиранию в США в случае проигрыша Трампа на выборах

Сам Трамп не раз критиковал политического оппонента — кандидата от демократов Камалу Харрис и саму партию. Так, 10 сентября, в ходе теледебатов Трамп заявил, что демократическая администрация приведет страну к третьей мировой войне. Также он сказал, что в случае победы его оппонента у страны «нет шанса на успех», а неразрешенный миграционный кризис превратит ее в «Венесуэлу на стероидах».