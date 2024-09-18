Появились новые меры соцподдержки

«Нужно поддерживать тех, кто готов стать родителями, получая образование в колледжах и вузах. Это нелегко, но возможно. И государство должно создавать для этого условия. В ближайшие три года на эти цели из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей. Речь идет об учреждении регионального студенческого (семейного) капитала для семей, в которых оба или единственный родитель являются студентом очной формы обучения в вузе или на старших курсах СПО».