Появились новые меры соцподдержки

Законы приняли по инициативе губернатора Челябинской области Алексей Текслера.
Для повышения рождаемости
Так студенческие молодые семьи буду получать семейный капитал, размер которого составит 1 млн руб. Идею введения такой выплаты озвучил ещё в июне этого года глава региона. По мнению губернатора, эта мера будет способствовать росту рождаемости среди молодёжи:
«Нужно поддерживать тех, кто готов стать родителями, получая образование в колледжах и вузах. Это нелегко, но возможно. И государство должно создавать для этого условия. В ближайшие три года на эти цели из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей. Речь идет об учреждении регионального студенческого (семейного) капитала для семей, в которых оба или единственный родитель являются студентом очной формы обучения в вузе или на старших курсах СПО».
Поясним, что семейный капитал могут получить молодые родители, если возраст матери не превышает 24 лет и первый ребенок родился, начиная с 1 января 2024 года. Оба родителя должны являться студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, при условии, что постоянное место жительства мамы и папы (или единственного родителя) и ребенка находится на территории области.
Следует обратить внимание, что доходы семьи учитываться не будут. Получить студенческий капитал семья может только один раз, при рождении первенца. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребёнок, а средства капитала ещё не израсходованы полностью, то остаток будет увеличен на 20%.
«Введение студенческого капитала на территории Челябинской области — это, безусловно, знаковое событие Года семьи, — уверена министр социальных отношений области Ирина Буторина. — Важно, что благодаря региональному студенческому капиталу, который будет предоставляться в дополнение к федеральному материнскому капиталу, молодые семьи смогут решить актуальный для многих жилищный вопрос».
Поясним, что направить свой семейный капитал молодые семьи могут на такие цели, как улучшение жилищных условий в пределах территории Челябинской области; компенсацию платы за наём жилого помещения; получение родителями (единственным родителем) первого образования; получение дошкольного образования ребёнком и (или) услуг по присмотру и уходу за ребёнком в негосударственных образовательных организациях, расположенных на территории области и имеющих лицензию; оплату медицинских (реабилитационных, санаторно-курортных) услуг для родителей и детей; ежеквартальную денежную выплату.
Право на студенческий (семейный) капитал возникает со дня рождения и может быть реализовано не ранее чем по истечении трёх месяцев со дня рождения ребёнка. С заявлениями необходимо обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.
618 рублей на проезд
Кроме того, появилась новая мера поддержка для малообеспеченных многодетных семей — они будут получать ежемесячную выплату на проезд в общественном транспорте.
Как пояснили в Министерстве социальных отношений области, с 1 сентября 2024 года устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 618 рублей детям из многодетных семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области.
Ежемесячная денежная выплата на проезд автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом будет предоставляться на каждого ребёнка-школьника из многодетных семей.