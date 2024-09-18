ФСБ рассказала подробности об учениях под Пермью, встревоживших жителей

Речь идёт о мероприятиях, которые прошли в Пермском округе 17 сентября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в чатах посёлков в районе аэропорта Большое Савино появились сообщения о скоплении военных и полицейской погоне около посёлка Сокол. Очевидцы сообщали, что видели как патрульный автомобиль ДПС преследовал другое авто. В Минтербезе Пермского края perm.aif.ru рассказали, что причиной инцидентов стали учения спецслужб.