ФСБ рассказала подробности об учениях под Пермью, встревоживших жителей

Подробности об учениях под Пермью, которые встревожили жителей, сообщили в краевом УФСБ.
Речь идёт о мероприятиях, которые прошли в Пермском округе 17 сентября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в чатах посёлков в районе аэропорта Большое Савино появились сообщения о скоплении военных и полицейской погоне около посёлка Сокол. Очевидцы сообщали, что видели как патрульный автомобиль ДПС преследовал другое авто. В Минтербезе Пермского края perm.aif.ru рассказали, что причиной инцидентов стали учения спецслужб.
Как сообщает краевое УФСБ, сотрудники ведомств проводили антитеррористическое учение по пресечению террористического акта.
«В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, ГУ МВД, СУ СК, ГУ МЧС, ГУФСИН России по Пермскому краю, ПЛО МВД России на транспорте, ЦССИ ФСО России, Росгвардии, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, представители органов государственной власти и местного самоуправления», — сообщает ФСБ Пермского края.
Целью учений была отработка механизма реагирования подразделений оперштаба Прикамья на возможные угрозы. После завершения учений руководитель штаба, начальник УФСБ региона генерал майор Андрей Ляпкин определил необходимые мероприятия, которые помогут в совершенствовании сил и средств оперштаба края для борьбы с терроризмом.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жителей Пермского округа также встревожило перекрытие проезда в направлении посёлка Сокол, в котором находятся школа и детский сад.