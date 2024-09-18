Игорь Кобзев рассказал о важности работы на муниципальном уровне в Иркутске

В областном центре проходит 15 сессия Законодательного Собрания Иркутской области под руководством председателя ЗС Александра Ведерникова. В этом году встречу начали с награждения, которое проводил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Почетные грамоты за многолетний труд и высокие достижения вручили трем людям. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Одним из награжденных стал Сергей Давидян. Он является председателем Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест». Отметили работу Константина Кириченко. Он — доцент кафедры алгебраических и информационных систем Института математики и информационных технологий ИГУ. После этого поблагодарили Татьяну Новикову, которая преподает в Сибирском колледже транспорта и строительства Иркутского государственного университета путей сообщений.
Губернатор поговорил с депутатами ЗС о важности работы на муниципальном уровне.
— Знаю, что в графике деятельности депутатов ЗС каждый месяц предусмотрена такая работа, и вы встречаетесь с избирателями. Прошу вас также активно включаться в работу с избранными главами поселений и местными депутатами — независимо от их партийной принадлежности. Работа на муниципальном уровне — это важнейшая задача государственного масштаба, — сказал Игорь Кобзев.
Сам Игорь Кобзев во время проведения избирательной муниципальной кампании побывал почти во всех районах Приангарья. Он подчеркнул, что в области слабо развита система обратной связи. Населению приходилось искать пути решения проблем самостоятельно. Чаще всего они просили о помощи в телеграмм-канале губернатора. Он попросил уделять как можно больше внимания своим избирателям в любое время, а не только перед выборами.
На 15 сессии ЗС обсудят множество волнующих вопросов. Связаны они с продлением срока материнского капитала, с поддержкой бойцов СВО и многим другим.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на повестке у ЗС находится 35 вопросов, которые они обсудят в ближайшее время.