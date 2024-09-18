Игорь Кобзев рассказал о важности работы на муниципальном уровне в Иркутске

Сам Игорь Кобзев во время проведения избирательной муниципальной кампании побывал почти во всех районах Приангарья. Он подчеркнул, что в области слабо развита система обратной связи. Населению приходилось искать пути решения проблем самостоятельно. Чаще всего они просили о помощи в телеграмм-канале губернатора. Он попросил уделять как можно больше внимания своим избирателям в любое время, а не только перед выборами.