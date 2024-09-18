Пашинян назвал ОДКБ угрозой для безопасности и суверенитета Армении

В феврале Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он допускал выход из ОДКБ, если Ереван не устроит позиция партнеров по теме расположения суверенной территории республики. Он также обвинял Белоруссию в помощи Азербайджану. Пашинян говорил, что Армения хочет в этом году вступить в ЕС. В июле главы МИД ЕС одобрили решение выделить военную помощь Армении на €10 млн. В МИД России назвали это «геополитическим расчетом ЕС».