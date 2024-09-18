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Пашинян назвал ОДКБ угрозой для безопасности и суверенитета Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна близка к «точке невозврата» в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван заморозил участие в ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы для суверенитета республики.

Источник: РИА "Новости"

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», — сказал Никол Пашинян во время выступления на втором Всемирном армянском саммите (цитата по «Интерфаксу»).

При этом премьер заверил, что Армения не намерена разрывать экономические связи ни с Россией, ни с ЕАЭС, но увеличит товарооборот с Евросоюзом (ЕС). Если власти республики увидят подходящий момент для вступления в ЕС, то не упустят его, подчеркнул Пашинян.

В феврале Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он допускал выход из ОДКБ, если Ереван не устроит позиция партнеров по теме расположения суверенной территории республики. Он также обвинял Белоруссию в помощи Азербайджану. Пашинян говорил, что Армения хочет в этом году вступить в ЕС. В июле главы МИД ЕС одобрили решение выделить военную помощь Армении на €10 млн. В МИД России назвали это «геополитическим расчетом ЕС».