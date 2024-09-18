Пашинян назвал ОДКБ угрозой для безопасности и суверенитета Армении

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», — сказал Никол Пашинян во время выступления на втором Всемирном армянском саммите (цитата по «Интерфаксу»).
В феврале Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он допускал выход из ОДКБ, если Ереван не устроит позиция партнеров по теме расположения суверенной территории республики. Он также обвинял Белоруссию в помощи Азербайджану. Пашинян говорил, что Армения хочет в этом году вступить в ЕС. В июле главы МИД ЕС одобрили решение выделить военную помощь Армении на €10 млн. В МИД России назвали это «геополитическим расчетом ЕС».