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Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

На первом в осенней сессии заседании Законодательного собрания состоялась церемония вступления в должность вновь избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Источник: РИА "Новости"

На инаугурации присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты и почетные граждане Северной столицы.

«Новый парламентский сезон начался со знакового для Петербурга события. Сегодня в Мариинском дворце в должность губернатора вступил Александр Беглов», — сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Александр Беглов принес присягу городу, народу и Конституции России. После этого спикер Заксобрания вручил новоиспеченному главе города должностной нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга.

Александр Беглов был избран главой Северной столицы по результатам трехдневных выборов. Они проходили с 6 по 8 сентября. За него проголосовали 895 307 избирателей, что составляет 59,80%, то есть больше половины.

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 37,76%. В них приняли участие 1 507 313 избирателей.