Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

На инаугурации присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты и почетные граждане Северной столицы.
«Новый парламентский сезон начался со знакового для Петербурга события. Сегодня в Мариинском дворце в должность губернатора вступил Александр Беглов», — сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский.
Александр Беглов принес присягу городу, народу и Конституции России. После этого спикер Заксобрания вручил новоиспеченному главе города должностной нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга.
Александр Беглов был избран главой Северной столицы по результатам трехдневных выборов. Они проходили с 6 по 8 сентября. За него проголосовали 895 307 избирателей, что составляет 59,80%, то есть больше половины.
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 37,76%. В них приняли участие 1 507 313 избирателей.