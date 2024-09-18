Губернатор Хоценко и участники Форума стран ШОС открыли Городской сад в центре Омска

Важное для города общественное пространство претерпело комплексное благоустройство в несколько этапов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сад находится в самом центре Омска и объединяет Генерал-губернаторский корпус Музея имени М. А. Врубеля, Свято-Никольский казачий собор, рядом с ним расположено здание Кадетского корпуса и Концертный зал филармонии, Историко-краеведческий музей и Театр юного зрителя, в котором сейчас проходит капитальный ремонт. В Городском саду также находится памятник святым Петру и Февронии Муромским — покровителям семьи и брака в православной культуре.
Городской сад остается украшением Омска и излюбленной площадкой омичей для общегородских праздников и отдыха.
В открытии Городского сада активное участие приняли визитеры IV Форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества: представители делегаций Беларуси, Китайской Народной Республики, Казахстана, Индии, Кыргызской Республики, Таджикистана, Исламской Республики Иран, Узбекистана, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации.
На торжественной церемонии открытия Городского сада также присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко и главный федеральный инспектор по региону Иван Нецкин. Гостей приветствовал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Форум глав регионов стран ШОС, как и представительный состав делегаций иностранных государств и российских регионов, — большое событие и для нашего города, и для Омской области. Мы решили приурочить к этому событию хорошее дело — дать вторую жизнь Городскому саду и генерал-губернаторскому скверу, пригласить вас на открытие. Мы хотели показать, что Омск — очень дружелюбный и солнечный город, который любит гостей, любит взаимодействовать и дружить, идти по жизни нога в ногу, вместе развиваться. Городской сад был излюбленным местом омичей всегда, уверен, так будет и нынче. Предлагаю вместе его открыть и высадить аллею хвойных деревьев, посвященную Году семьи, который проходит у нас в 2024 году по решению нашего президента. Символично будет заложить аллею, ведущую к памятнику святым покровителям семьи», — отметил Виталий Хоценко.
Участники форума посвятили аллею Году семьи, отмечаемому в Российской Федерации по указу президента Владимира Путина.
Глава региона вместе с гостями открыл Городской сад и заложил новую аллею из десяти хвойных деревьев. Каждое из них обзавелось именной табличкой, говорящей, представители какой страны его посадили. Новая аллея стала символом дружбы и взаимосвязи между участниками форума.