Губернатор Хоценко и участники Форума стран ШОС открыли Городской сад в центре Омска

«Форум глав регионов стран ШОС, как и представительный состав делегаций иностранных государств и российских регионов, — большое событие и для нашего города, и для Омской области. Мы решили приурочить к этому событию хорошее дело — дать вторую жизнь Городскому саду и генерал-губернаторскому скверу, пригласить вас на открытие. Мы хотели показать, что Омск — очень дружелюбный и солнечный город, который любит гостей, любит взаимодействовать и дружить, идти по жизни нога в ногу, вместе развиваться. Городской сад был излюбленным местом омичей всегда, уверен, так будет и нынче. Предлагаю вместе его открыть и высадить аллею хвойных деревьев, посвященную Году семьи, который проходит у нас в 2024 году по решению нашего президента. Символично будет заложить аллею, ведущую к памятнику святым покровителям семьи», — отметил Виталий Хоценко.