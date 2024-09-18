Китай введет санкции против американских компаний

«США недавно вновь объявили о продаже вооружений Тайваню, что серьезно нарушает принцип “одного Китая” и три совместных китайско-американских коммюнике, является грубым вмешательством во внутренние дела КНР и наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Указано, что Китай принял решение ввести контрмеры в отношении девяти компаний США, включая Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal, Exovera.
Санкционные меры предусматривают, что все движимое, недвижимое и иное имущество соответствующих компаний на территории Китая заморожено, вместе с тем, любым юридическим и физическим лицам в Китае запрещается осуществлять с указанными американскими предприятиями сделки и какое-либо сотрудничество.
Отмечается, что соответствующее решение китайских властей вступило в силу 18 сентября.