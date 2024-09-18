Китай введет санкции против американских компаний

«США недавно вновь объявили о продаже вооружений Тайваню, что серьезно нарушает принцип “одного Китая” и три совместных китайско-американских коммюнике, является грубым вмешательством во внутренние дела КНР и наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в заявлении на сайте ведомства.