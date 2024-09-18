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Аксенов рассказал о масштабных учениях «Барс-Крым»

Аксенов: учения территориальной обороны «Барс-Крым» идут с 17 сентября.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» совместно с подразделениями министерства обороны РФ проводятся в Крыму с 17 сентября для противодействия проникновению диверсионных групп, возможно блокирование районов полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В Крыму с 17 сентября проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны “Барс-Крым”. Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики», — сказал Аксенов на видео, размещенном в Telegram-канале.

Он отметил, что в ходе учений могут быть полностью блокированы административные районы с досмотровыми мероприятиями. Аксенов просит оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, ситуация находится под полным контролем и управлением.

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