Аксенов рассказал о масштабных учениях «Барс-Крым»

Он отметил, что в ходе учений могут быть полностью блокированы административные районы с досмотровыми мероприятиями. Аксенов просит оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, ситуация находится под полным контролем и управлением.