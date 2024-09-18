НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике, пишут СМИ

«Мы собираемся использовать <…> близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, <…> я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединенный центр управления воздушными операциями», — сказал генерал.
У НАТО уже есть объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании.
В комментарии изданию Хекер заявил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи принципиально согласен с идеей. Он уточнил, что предложение еще нужно представить руководству альянса.
Генерал добавил, что пока не известно, где именно будет находиться центр управления. Также, по его словам, ВВС США уже экспериментируют с беспилотниками MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом для повышения ситуационной осведомленности.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.