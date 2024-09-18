«Сделаю все, чтобы оправдать доверие»: в Петербурге состоялась инаугурация Александра Беглова

«Мне снова выпала большая честь вступить в должность губернатора. Дела и достижения Северной столицы стали доказательством эффективности команды города. Спасибо каждому, отдавшему свой голос на выборах», — сказал Александр Беглов.
Основой для дальнейшего развития города губернатор назвал достижения последних лет. Так, решены первоочередные проблемы мегаполиса, которые копились десятилетиями, досрочно удвоен бюджет.
«Нам удалось вернуть Петербург на передовые позиции. Но главное — мы смогли вернуть горожанам уверенность в себе и в будущем города».
Среди приоритетов на ближайшие пять лет: новое удвоение городского бюджета, реализация начатых при поддержке президента Владимира Путина мегапроектов, завершить переход на новые стандарты в образовании, здравоохранении и социальной политике, продолжение работы по благоустройству, модернизация школ 60−80-х годов постройки, строительство новых мостов через Неву и новых развязок, запуск высокотехнологичных предприятий и университетских кампусов, а также обеспечение безопасности Петербурга, всесторонняя помощь вооруженным силам, поддержка бойцов, их семей и ветеранов боевых действий.
Также Александр Беглов подчеркнул, что открыт для сотрудничества и общения со всеми фракциями Заксобрания и политическими партиями.
«Сделаю все, чтобы оправдать доверие, оказанное петербуржцами», — заключил новоиспеченный глава Северной столицы.
Спикер Заксобрания Александр Бельский поздравил Александра Беглова со вступлением в должность губернатора в личном телеграм-канале.
«Александр Дмитриевич поклялся всеми силами способствовать процветанию города, повышению благосостояния жителей. И я уверен, свое слово он сдержит», — отметил председатель городского парламента.
В заключение Александр Бельский пожелал главе города здоровья, сил и новых достижений на благо Северной столицы.