«Сделаю все, чтобы оправдать доверие»: в Петербурге состоялась инаугурация Александра Беглова

Среди приоритетов на ближайшие пять лет: новое удвоение городского бюджета, реализация начатых при поддержке президента Владимира Путина мегапроектов, завершить переход на новые стандарты в образовании, здравоохранении и социальной политике, продолжение работы по благоустройству, модернизация школ 60−80-х годов постройки, строительство новых мостов через Неву и новых развязок, запуск высокотехнологичных предприятий и университетских кампусов, а также обеспечение безопасности Петербурга, всесторонняя помощь вооруженным силам, поддержка бойцов, их семей и ветеранов боевых действий.