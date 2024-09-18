Глава Екатеринбурга рассказал о выплатах для учителей, которые работают с детьми мигрантов

Ранее глава Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов заявил, что обучение русскому языку в школах для детей мигрантов должно стать платным. По словам педагога, часто в первые классы приводят детей, которые совсем не говорят на русском. Но, подчеркнул Боталов, у учителей нет возможности заниматься с такими ребятами дополнительно: не хватает ни кадров, ни денег на повышенные зарплаты. В то же время специалист выступил против создания обособленных классов для детей мигрантов. По его мнению, это обернется созданием замкнутых анклавов, как в США.