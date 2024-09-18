В администрации Апшеронска прокомментировали сообщения о задержании мэра

Андрей Короленко родился в 1970 году в станице Сергиевской Кореновского района Краснодарского края. В 1989 году он окончил Хадыженский нефтяной техникум, в 2000 году — Рязанский институт права и экономики. С 2012 года он был начальником исправительной колонии № 9 УФСИН России по Краснодарскому краю. Главой Апшеронска стал в марте 2023 года.