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В администрации Апшеронска прокомментировали сообщения о задержании мэра

В администрации Апшеронска заявили, что глава города Андрей Короленко находится в отпуске. Такой ответ журналисту «Ъ-Кубань» предоставили в пресс-службе мэрии на фоне сообщений о задержании главы.

«Ъ-Кубань» также направил запросы в СУ СКР по Краснодарскому краю и прокуратуре региона. На момент публикации ведомства ответ не предоставили. Сообщения о задержании ранее появились в соцсетях и СМИ.

Андрей Короленко родился в 1970 году в станице Сергиевской Кореновского района Краснодарского края. В 1989 году он окончил Хадыженский нефтяной техникум, в 2000 году — Рязанский институт права и экономики. С 2012 года он был начальником исправительной колонии № 9 УФСИН России по Краснодарскому краю. Главой Апшеронска стал в марте 2023 года.

СК