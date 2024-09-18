Матвиенко предложила запретить движение чайлдфри в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить на законодательном уровне движение чайлдфри в России. В интервью газете «Известия» она отметила, что изначально феминизм боролся за равноправие женщин, но со временем на Западе он радикализировался и превратился в движение, поддерживающее различные гендерные теории и чайлдфри.
Изначально, когда феминизм только зарождался, в его основе была хорошая идея — бороться за равноправие женщин. Однако на Западе феминизм выродился, радикализировался. <…> Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно.
Говоря о Евразийском женском форуме, она подчеркнула его стремление сохранять традиционные ценности, включая возможность для женщин самореализовываться при выполнении их «главной миссии — мамы, бабушки, жены». По ее словам, в России перед женщинами уже давно не стоит выбор между карьерой и семьей.
Ранее российские власти неоднократно критиковали идеологию чайлдфри. Например, 26 июня на ПМЮФ Ирина Яровая назвала пропаганду чайлдфри угрозой для молодого поколения, а замминистра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что разрабатывается законопроект о запрете этого движения, за которым Минюст будет «пристально следить».