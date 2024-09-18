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Матвиенко предложила запретить движение чайлдфри в России

Спикер Совфеда заявила о необходимости законодательного запрета идеологии отказа от рождения детей, раскритиковав радикализацию феминизма на Западе.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить на законодательном уровне движение чайлдфри в России. В интервью газете «Известия» она отметила, что изначально феминизм боролся за равноправие женщин, но со временем на Западе он радикализировался и превратился в движение, поддерживающее различные гендерные теории и чайлдфри.

Изначально, когда феминизм только зарождался, в его основе была хорошая идея — бороться за равноправие женщин. Однако на Западе феминизм выродился, радикализировался. <…> Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно.

Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации (цитата по «Ведомостям»)

Говоря о Евразийском женском форуме, она подчеркнула его стремление сохранять традиционные ценности, включая возможность для женщин самореализовываться при выполнении их «главной миссии — мамы, бабушки, жены». По ее словам, в России перед женщинами уже давно не стоит выбор между карьерой и семьей.

Ранее российские власти неоднократно критиковали идеологию чайлдфри. Например, 26 июня на ПМЮФ Ирина Яровая назвала пропаганду чайлдфри угрозой для молодого поколения, а замминистра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что разрабатывается законопроект о запрете этого движения, за которым Минюст будет «пристально следить».

Матвиенко Валентина
Совет Федерации