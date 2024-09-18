Матвиенко предложила запретить движение чайлдфри в России

Изначально, когда феминизм только зарождался, в его основе была хорошая идея — бороться за равноправие женщин. Однако на Западе феминизм выродился, радикализировался. <…> Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше пятидесяти. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно.