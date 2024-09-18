Председателем Думы Юсьвинского округа избрана Ольга Власова

В Юсьвинском муниципальном округе избрали нового председателя местной Думы. Им стала Ольга Власова. Об этом сообщает телеграм-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».
Ольга Власова является председателем «СПК Колхоз Совет». Ранее она возглавляла думу Юсьвинского округа первого созыва в период с 2019 по 2024 год. Также она делегирована в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Ранее стало известно, что председателем Думы Чусовского городского округа избран представитель местного металлургического завода Константин Адаменко. Он также руководил работой Думы округа первого созыва в 2019—2024 годах.