Песков назвал Армению близким партнером России

«Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Безусловно, это наш близкий партнер», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли продолжаться контакты Москвы и Еревана.
В организацию входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации.