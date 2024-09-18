Песков назвал Армению близким партнером России

В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации.