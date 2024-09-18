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Песков назвал Армению близким партнером России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия продолжает и будет продолжать контакты с Арменией, это близкий партнер страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Безусловно, это наш близкий партнер», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли продолжаться контакты Москвы и Еревана.

Премьер Армении Никол Пашинян в среду попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о точке невозврата в отношениях с организацией.

В организацию входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.

В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации.

Песков Дмитрий