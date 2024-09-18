Главком Эстонии: Хельсинки и Таллин должны иметь план по запрету флота РФ на Балтике

«Это проблема соседа, что в основном страны — члены НАТО сейчас полностью контролируют Финский залив. Морская оборона — это то, в чем Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, если это необходимо в истинном смысле слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море. В военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении», — сказал Мерило.