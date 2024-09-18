Al Jazzera: Тайвань втянули в политику на Ближнем Востоке после взрыва пейджеров

С начала войны в Газе в октябре 2023 года Тайбэй в основном хранил молчание о количестве погибших палестинцев, хотя и осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. У Тайваня нет дипломатических отношений с Израилем, который, как и большинство стран, официально не признает Тайбэй, но у обеих стран есть тесные отношения с США.