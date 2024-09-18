Al Jazzera: Тайвань втянули в политику на Ближнем Востоке после взрыва пейджеров

Тайваньская технологическая компания Gold Apollo 18 сентября опровергла информацию о том, что пейджеры модели AR-924, массово взорвавшиеся в Ливане, произвела она. Как утверждает Gold Apollo, они были изготовлены европейской фирмой BAC в рамках лицензионной сделки, пишет Al Jazzera.
По лицензионному соглашению мы разрешаем BAC использовать нашу торговую марку для продажи продукции в определенных регионах, но дизайн и производство продукции полностью находятся в ведении BAC.
Министерство экономики Тайваня заявило, что не располагает данными о прямом экспорте устройств в Ливан и что пейджеры могли быть модифицированы после изготовления.
Аналитики в Тайване выразили сомнение, что правительство Тайваня или Gold Apollo добровольно приняли бы участие во вчерашней атаке, в результате которой погибли 12 человек и более 4000 получили ранения, в том числе около 10 высокопоставленных членов «Хезболлы» (Прим. ред. — данные приведены на момент публикации статьи).
Джи-Черн Лю, профессор Национального тайваньского университета науки и технологий, сказал, что он «шокирован» новостями и что люди на острове обеспокоены.
Хотя Тайвань был очень близок к США во всех отношениях, я не верю, что какие-либо компании на Тайване могли быть вовлечены в такой смертоносный заговор… Любой намек на такие идеи просто невозможен и немыслим.
Он сомневается, что компания Gold Apollo могла проявить «такой непрофессионализм или глупость», чтобы участвовать в этом.
Ячи Чиан, профессор технологического права в Национальном тайваньском океаническом университете, говорит, что, Тайвань вряд ли был «напрямую замешан», в инциденте, тем не менее случившееся «поднимает неудобные вопросы для развития тайваньской технологической отрасли в будущем, учитывая ее важность для глобальных цепочек поставок».
Этот инцидент станет серьезнейшим и крайне важным уроком для отрасли.
По ее словам, тайваньская технологическая отрасль полагала, что «только производит оборудование и не имеет никакого отношения к политике, но теперь это не так».
Тайвань обычно держится в стороне от мировых конфликтов и геополитических споров, за исключением случаев, связанных с Китаем, который считает остров своей провинцией.
С начала войны в Газе в октябре 2023 года Тайбэй в основном хранил молчание о количестве погибших палестинцев, хотя и осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. У Тайваня нет дипломатических отношений с Израилем, который, как и большинство стран, официально не признает Тайбэй, но у обеих стран есть тесные отношения с США.
В Тайване базируется компания TSMC, которая производит примерно 90% самых передовых микросхем, которые составляют основу экспортно-ориентированной экономики Тайваня. Около двух третей экспорта Тайваня, или 70% ВВП, приходится на машины и электронику — от современных чипов для iPhone до небольших компонентов, таких как винты, используемые в автомобильных двигателях.
Помимо передовых технологий, местные заводы также выпускают менее современные технологические продукты, например пейджеры, которые работают на менее продвинутых чипах, чем смартфоны.
В экономике Тайваня преобладают малые и средние предприятия, такие как Gold Apollo, которая была основана в 1995 году и специализируется на пейджерах и небольших беспроводных устройствах связи.
Более того, на Тайване случившееся в Ливане вызвало вопросы о безопасности острова. Некоторые тайваньские пользователи в соцсетях задавались вопросом, могут ли китайские технологические компании в будущем использовать пейджеры для подобной атаки.