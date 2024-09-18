Слова Пашиняна, взрывы пейджеров в Ливане и второй фронт против РФ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Санкт-Петербурге. Глава государства планирует выступить на Евразийском женском форуме.
Путин также проведет по видеосвязи из Константиновского дворца совещание по развитию ВС России в условиях спецоперации.
Кроме того, у российского лидера по видеосвязи состоится встреча с избранными в ходе Единого дня голосования
В Кремле не исключили, что президент проведет в течение дня международный телефонный разговор.
О взрывах пейджеров в Ливане
Массовые взрывы пейджеров в Ливане ведут к эскалации напряженности в регионе. Случившееся может стать «триггером для выхода ситуации из-под контроля».
Российские специалисты изучат причины происшествия, чтобы исключить повторение подобного в том числе и на своей территории: «Это должно стать предметом изучения специалистами с тем, чтобы принять меры по исключению подобных рисков у нас и в других местах».
О втором фронте против РФ
Кремль не видел сообщений в СМИ о том, что США совместно с Украиной начали подготовку террористов в Сирии для организации второго фронта против России: «Здесь я не располагаю конкретной информацией, поэтому ничего не могу сказать».
О возможных ударах по РФ западным оружием
Нежелание руководства НАТО принимать во внимание заявления Путина о последствиях возможных ударов по России западным оружием является недальновидным: «Такое показное желание не принимать в серьезное внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный».
О позиции Пашиняна по ОДКБ
Москва категорически не согласна с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, от ОДКБ не исходит никакой опасности для суверенитета страны: «От ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств — членов».
Об участии заключенных в СВО
Различные аспекты, связанные с подсудимыми и заключенными, участвующими в специальной военной операции, требуют правового оформления: «Конечно, очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении».
О радиационном фоне вблизи границы с Норвегией
Российские службы не зафиксировали повышенного содержания радиоактивного цезия-137 вблизи границы с Норвегией: «Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было. Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было. Поэтому здесь мне нечего сказать».