Главой Сызрани официально стал Сергей Володченков

38-летний Сергей Володченков был топ-менеджером одного из крупнейших предприятий Сызрани АО «ТЯЖМАШ», в том числе работал директором по персоналу. В течение шести лет он также был депутатом думы Сызрани — избирался дважды, в 2018 и 2023 году. 14 августа бывший мэр Сызрани Анатолий Лукиенко заявил, что покидает пост, и после этого и.о. главы города стал Сергей Володченков.