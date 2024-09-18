Главой Сызрани официально стал Сергей Володченков

В среду, 18 сентября, в Сызрани официально выбрали Сергея Володченкова. Вопрос рассмотрели на внеочередном заседании городской думы.
До голосования конкурсная комиссия допустила двух кандидатов — Сергея Володченкова и Андрея Елистархова. Докладчиком по этому вопросу выступал председатель думы Сызрани Сергей Митко. Депутаты единогласно поддержали действующего и.о. мэра.
38-летний Сергей Володченков был топ-менеджером одного из крупнейших предприятий Сызрани АО «ТЯЖМАШ», в том числе работал директором по персоналу. В течение шести лет он также был депутатом думы Сызрани — избирался дважды, в 2018 и 2023 году. 14 августа бывший мэр Сызрани Анатолий Лукиенко заявил, что покидает пост, и после этого и.о. главы города стал Сергей Володченков.