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Кремль прокомментировал заявления Столтенберга о возможных ударах по России

Дмитрий Песков оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение Киеву наносить удары по РФ с помощью дальнобойных ракет не будет рассматриваться как «красная черта».

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как провокационную и опасную позицию отказа руководства НАТО всерьез воспринимать слова Владимира Путина о возможных последствиях для Украины в случае использования западного оружия для атак на территорию РФ.

Он также назвал такое «показное желание» не принимать во внимание заявление российского лидера недальновидным и непрофессиональным шагом.

Скорее я склонен это отнести к уходящей натуре господина Столтенберга. Ясно, что через короткий период времени ему уже не нести ответственность за сказанные слова. Но позиция чрезвычайно провокационная и опасная.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсантъ»)

Ранее в интервью газете Times генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предоставление Киеву возможности наносить удары дальнобойными ракетами по территории России не станет «красной чертой», ведущей к эскалации конфликта. Он также выразил поддержку странам, таким как Великобритания и Франция, которые выступают за разрешение на использование дальнобойных ракет Украиной.

Песков Дмитрий
НАТО