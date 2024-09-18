Кремль прокомментировал заявления Столтенберга о возможных ударах по России

Он также назвал такое «показное желание» не принимать во внимание заявление российского лидера недальновидным и непрофессиональным шагом.
Скорее я склонен это отнести к уходящей натуре господина Столтенберга. Ясно, что через короткий период времени ему уже не нести ответственность за сказанные слова. Но позиция чрезвычайно провокационная и опасная.
Ранее в интервью газете Times генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предоставление Киеву возможности наносить удары дальнобойными ракетами по территории России не станет «красной чертой», ведущей к эскалации конфликта. Он также выразил поддержку странам, таким как Великобритания и Франция, которые выступают за разрешение на использование дальнобойных ракет Украиной.