Вячеслав Федорищев встретился с кандидатами в Губернаторы Самарской области

Глава региона обозначил курс на дальнейшую совместную работу: «Все вопросы, которые вы обозначаете — это большая часть нашей работы по социально-экономическому развитию региона. Абсолютно точно надо сфокусировать все ресурсы, чтобы их системно начать решать. Мы сейчас готовим поправки в бюджет, крайние уточнения по бюджету 2024 года, чтобы провести большой объем дополнительных мероприятий, которые необходимо выполнить в этом году. Ведём работу над формированием бюджета 2025−2027 — он будет бюджетом развития, в который мы уже большие, капиталоемкие мероприятия запланировали. Прошу в этой работе активно принимать участие и не терять связь с жителями, чтобы по мере того, как мы будем принимать решения и их реализовывать, потом получать обратную связь. Будем с вами и дальше советоваться», — сказал Вячеслав Федорищев.