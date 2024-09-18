Бойцы ЧВК смогут получать больше мер социальной поддержки в Иркутской области

— Вопросы поддержки участников спецоперации и их семей для нас остаются ключевыми. Правительство региона тесно взаимодействует с депутатами Законодательного Собрания. Мы разрабатываем и внедряем новые меры. На сегодняшний день в регионе их 39. Бойцы ЧВК также должны получать региональную поддержку. Многие ветераны боевых действий ждали принятия этого документа, — рассказал Игорь Кобзев.