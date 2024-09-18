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Что зарубежные СМИ пишут о массовом подрыве пейджеров в Ливане и Сирии

В Ливане и Сирии произошли взрывы сотен пейджеров участников «Хезболлы». Рассказываем, как мировые СМИ оценивают атаку, к чему приведут массовые взрывы и будет ли обострение кофликта на Ближнем Востоке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

The Associated Press

Тайваньская компания Gold Apollo заявила в среду, что разрешила использовать свой бренд на пейджерах AR-924, которые изготовила фирма BAC Consulting KFT, базирующаяся в Будапеште. Пейджер AR-924 принимает текстовые сообщения длиной до 100 символов и содержит перезаряжаемую литиевую батарею, срок службы которой составляет до 85 дней. Это крайне важно в Ливане, где отключения электроэнергии стали обычным явлением после многих лет экономического коллапса.

Пейджеры работают на другой беспроводной сети, что делает их более устойчивыми, чем мобильные телефоны в чрезвычайных ситуациях. Взрывы в основном произошли в районах, где «Хезболла» имеет сильное присутствие: в южном пригороде Бейрута и в регионе Бекаа на востоке Ливана, а также в сирийском Дамаске.

Stars and Stripes

Правительство Ливана и «Хезболла» обвинили Израиль в почти одновременной детонации сотен пейджеров, которые использовали члены этой военизированной группировки. Израиль редко берет на себя ответственность за такие атаки.

Однако израильские спецслужбы имеют долгую историю проведения сложных дистанционных операций, начиная от замысловатых кибератак и заканчивая стрельбой по лидерам с использованием дистанционно управляемых пулеметов из проезжающих автомобилей, атаками с использованием дронов-смертников и взрывами на секретных подземных иранских ядерных объектах.

The Independent

По словам ливанских источников, «Моссад» заложил взрывчатку в тысячи пейджеров, используемых группировкой «Хезболла», за несколько месяцев до того, как они взорвались. Пейджеры были модифицированы «на уровне производства». Другие источники утверждают, что в устройствах было спрятано до 3 грамм взрывчатки, которую «Хезболла» не смогла обнаружить в течение нескольких месяцев.

CNN

Атака в Ливане по своим масштабам и исполнению значительно превосходит серию тайных убийств и кибератак в регионе Ближнего Востока за последние годы. «Хезболла» делала упор на секретность в своей военной стратегии.

Движение отказалось от высокотехнологичных устройств, чтобы избежать проникновения израильских и американских шпионских программ. Взрывы пейджеров подчеркивают уязвимость «Хезболлы», ее коммуникационная сеть скомпрометирована.

Deutsche Welle*

*Включена Минюстом в реестр иноагентов

«Хезболла» пообещала «наказать» Израиль за его «преступную агрессию». Группировка также подчеркнула, что «продолжит» борьбу за Газу. Глава «Хезболлы» Хассан Насралла в четверг собирается сделать заявление о «последних событиях». Взрывы произошли через несколько часов после того, как израильское правительство сообщило, что расширяет цели своей почти годичной войны с ХАМАС в секторе Газа, включив в них безопасное возвращение израильских граждан в свои дома на севере страны недалеко от границы с Ливаном.

The Times of India

Атака в Ливане имеет важное значение по нескольким причинам. Во-первых, она демонстрирует глубокое проникновение Израиля в ряды «Хезболлы» и его разведывательные возможности. Во-вторых, время атаки имеет решающее значение: этот был момент «используй или проиграй».

Есть предположения, что «Хезболла» была близка к раскрытию заговора, что побудило Израиль действовать на упреждение. В-третьих, и без того нестабильная ситуация между Израилем и «Хезболлой» может перерасти в более масштабную войну на Ближнем Востоке.

Axios

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и главы Армии обороны Израиля и «Моссада» были глубоко вовлечены в решение о проведении атаки. Они не уведомили об операции главного советника президента США Байдена Амоса Хохштейна, который прибыл в Израиль для переговоров.

Галант позвонил министру обороны США Ллойду Остину всего за несколько минут до начала взрывов. Он, не вдаваясь в подробности, сообщил, что Израиль проведет операцию в Ливане.

«Мы не знали об этой операции и не участвовали в ней», — заявил журналистам представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

The Guardian

Министр информации Ливана Зиад Макари заявил, что страна готовится подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с массовым взрывом пейджеров. Макари охарактеризовал взрывы как «вопиющую атаку на суверенитет Ливана, направленную против мирных жителей, а не только членов “Хезболлы”». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, находящемуся в стране с визитом, что Египет отвергает любые попытки эскалации в регионе и поддерживает Ливан после инцидента со взрывами пейджеров.

Al Arabiya

Иран после взрыва пейджеров обвинил Израиль в «массовом убийстве». Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани осудил «террористический акт сионистского режима как пример массового убийства». Среди раненых во время взрывов пейджеров во вторник был посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Al Jazzera

Аналитики в Тайване выразили сомнение, что правительство Тайваня или местная фирма Gold Apollo добровольно приняли бы участие в атаке в Ливане и Сирии.

Тем не менее инцидент привлекает нежелательное внимание к Тайваню и его всемирно известной технологической отрасли, которая производит львиную долю полупроводников, используемых для питания практически всей электроники в мире.

Бывший агент АНБ Эдвард Сноуден написал в своем аккаунте в X: «Если бы в iPhone на заводе закладывали взрывчатку, в СМИ гораздо быстрее осознали бы весь ужас созданного сегодня прецедента. Этому нет никаких оправданий. Это преступление. И из-за него мир стал опаснее для всех».