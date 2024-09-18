Что зарубежные СМИ пишут о массовом подрыве пейджеров в Ливане и Сирии

The Associated Press
Тайваньская компания Gold Apollo заявила в среду, что разрешила использовать свой бренд на пейджерах AR-924, которые изготовила фирма BAC Consulting KFT, базирующаяся в Будапеште. Пейджер AR-924 принимает текстовые сообщения длиной до 100 символов и содержит перезаряжаемую литиевую батарею, срок службы которой составляет до 85 дней. Это крайне важно в Ливане, где отключения электроэнергии стали обычным явлением после многих лет экономического коллапса.
Пейджеры работают на другой беспроводной сети, что делает их более устойчивыми, чем мобильные телефоны в чрезвычайных ситуациях. Взрывы в основном произошли в районах, где «Хезболла» имеет сильное присутствие: в южном пригороде Бейрута и в регионе Бекаа на востоке Ливана, а также в сирийском Дамаске.
Stars and Stripes
Правительство Ливана и «Хезболла» обвинили Израиль в почти одновременной детонации сотен пейджеров, которые использовали члены этой военизированной группировки. Израиль редко берет на себя ответственность за такие атаки.
The Independent
По словам ливанских источников, «Моссад» заложил взрывчатку в тысячи пейджеров, используемых группировкой «Хезболла», за несколько месяцев до того, как они взорвались. Пейджеры были модифицированы «на уровне производства». Другие источники утверждают, что в устройствах было спрятано до 3 грамм взрывчатки, которую «Хезболла» не смогла обнаружить в течение нескольких месяцев.
CNN
Атака в Ливане по своим масштабам и исполнению значительно превосходит серию тайных убийств и кибератак в регионе Ближнего Востока за последние годы. «Хезболла» делала упор на секретность в своей военной стратегии.
Deutsche Welle*
*Включена Минюстом в реестр иноагентов
«Хезболла» пообещала «наказать» Израиль за его «преступную агрессию». Группировка также подчеркнула, что «продолжит» борьбу за Газу. Глава «Хезболлы» Хассан Насралла в четверг собирается сделать заявление о «последних событиях». Взрывы произошли через несколько часов после того, как израильское правительство сообщило, что расширяет цели своей почти годичной войны с ХАМАС в секторе Газа, включив в них безопасное возвращение израильских граждан в свои дома на севере страны недалеко от границы с Ливаном.
The Times of India
Атака в Ливане имеет важное значение по нескольким причинам. Во-первых, она демонстрирует глубокое проникновение Израиля в ряды «Хезболлы» и его разведывательные возможности. Во-вторых, время атаки имеет решающее значение: этот был момент «используй или проиграй».
Axios
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и главы Армии обороны Израиля и «Моссада» были глубоко вовлечены в решение о проведении атаки. Они не уведомили об операции главного советника президента США Байдена Амоса Хохштейна, который прибыл в Израиль для переговоров.
Галант позвонил министру обороны США Ллойду Остину всего за несколько минут до начала взрывов. Он, не вдаваясь в подробности, сообщил, что Израиль проведет операцию в Ливане.
«Мы не знали об этой операции и не участвовали в ней», — заявил журналистам представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
The Guardian
Министр информации Ливана Зиад Макари заявил, что страна готовится подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с массовым взрывом пейджеров. Макари охарактеризовал взрывы как «вопиющую атаку на суверенитет Ливана, направленную против мирных жителей, а не только членов “Хезболлы”». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, находящемуся в стране с визитом, что Египет отвергает любые попытки эскалации в регионе и поддерживает Ливан после инцидента со взрывами пейджеров.
Al Arabiya
Иран после взрыва пейджеров обвинил Израиль в «массовом убийстве». Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани осудил «террористический акт сионистского режима как пример массового убийства». Среди раненых во время взрывов пейджеров во вторник был посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.
Al Jazzera
Аналитики в Тайване выразили сомнение, что правительство Тайваня или местная фирма Gold Apollo добровольно приняли бы участие в атаке в Ливане и Сирии.
Тем не менее инцидент привлекает нежелательное внимание к Тайваню и его всемирно известной технологической отрасли, которая производит львиную долю полупроводников, используемых для питания практически всей электроники в мире.
Бывший агент АНБ Эдвард Сноуден написал в своем аккаунте в X: «Если бы в iPhone на заводе закладывали взрывчатку, в СМИ гораздо быстрее осознали бы весь ужас созданного сегодня прецедента. Этому нет никаких оправданий. Это преступление. И из-за него мир стал опаснее для всех».