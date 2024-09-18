Что зарубежные СМИ пишут о массовом подрыве пейджеров в Ливане и Сирии

«Хезболла» пообещала «наказать» Израиль за его «преступную агрессию». Группировка также подчеркнула, что «продолжит» борьбу за Газу. Глава «Хезболлы» Хассан Насралла в четверг собирается сделать заявление о «последних событиях». Взрывы произошли через несколько часов после того, как израильское правительство сообщило, что расширяет цели своей почти годичной войны с ХАМАС в секторе Газа, включив в них безопасное возвращение израильских граждан в свои дома на севере страны недалеко от границы с Ливаном.