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Путин оценил работу участниц Евразийского женского форума

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Активная совместная работа участниц Евразийского женского форума важна для формирования нового многополярного и подлинно свободного, прогрессивного мирового пространства, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Такое участие, активная работа (женщин-участниц Евразийского женского форума — ред.) крайне важны для процессов построения многополярного справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового прогрессивного мирового пространства», — сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского женского форума.

По его словам, большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщин в обществе. На его площадке собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии.

IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18—20 сентября.