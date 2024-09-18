Путин оценил работу участниц Евразийского женского форума

«Такое участие, активная работа (женщин-участниц Евразийского женского форума — ред.) крайне важны для процессов построения многополярного справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового прогрессивного мирового пространства», — сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского женского форума.
По его словам, большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщин в обществе. На его площадке собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге