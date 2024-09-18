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Минниханов осмотрел новый корпус Казанского авиазавода

Ему доложили, что строительство цеха механообработки идет опережающими темпами.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня Казанский авиационный завод им. Горбунова посетил раис Татарстана Рустам Минниханов. Ему доложили, что строительство цеха механообработки идет опережающими темпами, передает пресс-служба главы РТ.

Минниханов вместе с гендиректором ОАК Юрием Слюсарем, директором КАЗа Николаем Савицких и управляющим директором «Туполева» Константином Тимофеевым посетил участок длинномерных станков, цеха и корпус агрегатно-окончательной сборки.

Раису показали строительство логистических центров, презентацию площадки под цех для композитного производства, реконструкцию и перевооружение линейного производства. После этого Минниханов провел заседание совета директоров АО «Туполев».

«Туполев» создает инновационный конструкторский центр по модернизации пассажирских самолетов Ту-214. Центр возглавит Тимофеев, в состав группы войдут 12−25 специалистов, которые решат конструкторские задачи, включая увеличение дальности полета.

Ранее Минниханов и Метшин осмотрели транспортные объекты Казани.