СМИ: в Финляндии появятся два штаба НАТО

Штаб FLF, который возглавит Швеция, планируется разместить в финской Арктике — либо в Рованиеми, либо в Соданкюля. Место в данном случае еще точно не определено. Штат FLF будет ротироваться, когда в Финляндии будут находиться около 1 тыс. военнослужащих, в исключительных случаях их количество может быть увеличено до нескольких тысяч, уточняется в сообщении.