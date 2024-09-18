Reuters: может ли канадский премьер Трюдо уйти в отставку

В отличие от США, где президент Джо Байден в ходе президентской гонки снял свою кандидатуру от Демократической партии в пользу вице-президента Камалы Харрис, у Трюдо нет простого способа передать власть. В Австралии и Великобритании премьер-министров выбирают законодатели, которые могут их быстро снять. Трюдо же был выбран специальным съездом членов партии, и его нельзя вынудить уйти, если он против.