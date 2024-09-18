Reuters: может ли канадский премьер Трюдо уйти в отставку

Согласно Reuters, в понедельник либералы, правившие страной почти девять лет, потерпели небольшое поражение в избирательном округе Монреаля, который был одним из самых надежных округов для партии.
Это поражение, последовавшее за неудачей на внеочередных парламентских выборах в Торонто в конце июня, укрепило мнение о том, что перспективы либералов на следующих национальных выборах туманны.
Тем не менее Трюдо не подает никаких сигналов, что может уйти в отставку до следующей избирательной кампании. И механизмы партии по его вытеснению ограничены.
Как отметил Эндрю Макдугалл, доцент кафедры политологии в Университете Торонто, либералы теряют «драгоценные короны» именно в городских центрах, а не в маргинальных местах, что указывает на мрачные перспективы партии.
Очевидно, что для Джастина Трюдо настал очень трудный момент. Похоже, Трюдо превращается в «человека вчерашнего дня». Если либералы хотят победить на следующих выборах, им придется делать это с кем-то другим.
Несмотря на это, Трюдо и его помощники говорят, что он никуда не уйдет и у него есть время, чтобы помочь партии восстановиться.
«Конечно, было бы приятнее одержать победу... Но впереди еще много работы, и мы собираемся сосредоточиться на этом», — заверил Трюдо журналистов во вторник.
В отличие от США, где президент Джо Байден в ходе президентской гонки снял свою кандидатуру от Демократической партии в пользу вице-президента Камалы Харрис, у Трюдо нет простого способа передать власть. В Австралии и Великобритании премьер-министров выбирают законодатели, которые могут их быстро снять. Трюдо же был выбран специальным съездом членов партии, и его нельзя вынудить уйти, если он против.
Кроме того, с таким призывом могут выступить те, кто отвечает за сбор средств для Либеральной партии Канады. «Если деньги закончатся, они не в состоянии будут бороться», — предположил источник.
Если Трюдо все же решится уйти в отставку, партия организует еще один съезд, на котором будет выбран временный лидер.
По сложившейся партийной традиции, кандидат избирается из числа законодателей, что исключает бывшего управляющего Банка Канады Марка Карни, которого часто называют потенциальным преемником Трюдо. Временный глава не может претендовать на постоянную должность: это может удержать «тяжеловесов» кабинета министров, например министра финансов Христю Фриланд и министра инноваций Франсуа-Филиппа Шампаня, от попыток заменить Трюдо в краткосрочной перспективе.
Сегодня также стало известно, что оппозиционная Консервативная партия Канады может объявить голосование по вотуму недоверия либеральному правительству Трюдо уже на следующей неделе, пишет News.am со ссылкой на телеканал CTV. Консерваторы могут вынести этот вопрос на голосование парламента не ранее 24 сентября.
В случае отрицательного для Трюдо исхода голосования в стране могут быть объявлены внеочередные выборы.