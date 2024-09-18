Stars and Stripes: как «Моссад» атаковал врагов Израиля. Хронология

Stars and Stripes предлагает обзор предыдущих спецопераций, приписываемых Израилю.
Июль 2024 года
Двое лидеров ХАМАС и «Хезболлы» были убиты в Бейруте и Тегеране в результате смертоносных ударов с разницей в несколько часов. В палестинской организации заявили, что за убийством главы политбюро Исмаила Хании в столице Ирана стоит Израиль. Хотя Израиль не признал своей причастности к этому нападению, он взял на себя ответственность за смертельный удар несколькими часами ранее по лидеру группировки «Хезболла» Фуаду Шукуру в Бейруте.
Израиль нанес массированный удар по теневому военному командиру ХАМАС Мохаммеду Дейфу в густонаселенном южном секторе Газы. По данным местных органов здравоохранения, в результате удара погибло не менее 90 человек, включая детей. Израильские военные в августе заявили, что Дейф был убит в результате атаки, хотя ранее ХАМАС утверждал, что он выжил.
Израильская армия выслеживает Дейфа более двадцати лет, он пережил как минимум семь покушений. Во время одного из таких покушений были убиты его жена и семимесячный сын, Дейфа в тот момент не было дома. В результате покушения в 2002 году он потерял глаз, а после покушений в 2003 и 2006 годах потерял обе ноги и руку, его позвоночник также был серьезно поврежден.
Апрель 2024 года
Два иранских генерала были убиты в результате израильского удара по иранскому консульству в Сирии. Этот случай заставил Иран начать беспрецедентную атаку на Израиль, в которой было задействовано около 300 ракет и беспилотников, большинство из которых были перехвачены.
Январь 2024 года
В результате удара израильского беспилотника в Бейруте погиб Салех аль-Арури, высокопоставленный чиновник ХАМАС в изгнании.
Декабрь 2023 года
В ходе атаки беспилотника недалеко от Дамаска погиб Сейед Рази Мусави, военный советник КСИР в Сирии. Иран обвинил Израиль.
2021 год
Подземный ядерный объект в центральном Иране подвергся взрыву и разрушительной кибератаке, которая привела к веерным отключениям электроэнергии. Иран указал на причастность Израиля к этой атаке, а также нескольких других на иранские ядерные объекты в последующие годы с использованием БПЛА со взрывчаткой.
2020 год
Произошло одно из самых громких убийств, нацеленных на ядерную программу Ирана. Ведущий иранский ученый-атомщик Мохсен Фахризаде был убит дистанционно управляемым пулеметом во время поездки на машине за пределами Тегерана. Власти Ирана заявляли, что в убийстве ученого прослеживается след Израиля.
2019 год
Израиль нанес авиаудар по дому Бахи Абу аль-Аты, высокопоставленного командира «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в секторе Газа, в результате чего погибли он и его жена.
2012 год
Ахмед Джабари, глава вооруженного крыла ХАМАС, был убит в результате авиаудара, нанесенного по его машине. Смерть Джабари спровоцировала восьмидневную войну между ХАМАС и Израилем.
2010 год
Компьютерный вирус Stuxnet, обнаруженный в 2010 году, нарушил работу и уничтожил иранские ядерные центрифуги. В Тегеране придерживаются мнения, что это совместная операция США и Израиля.
2010 год
Махмуд аль-Мабхух, высокопоставленный член ХАМАС, был убит в гостиничном номере в Дубае в ходе операции, приписываемой израильской разведывательной службе «Моссад». Многие из 26 предполагаемых убийц были запечатлены на камеру, когда они «посещали» Дубай под видом туристов.
2008 год
Имад Мугния, военный руководитель «Хезболлы», был убит в Дамаске при взрыве бомбы, заложенной в его машину. Мугния был обвинен в организации терактов с участием смертников во время гражданской войны в Ливане и в планировании угона авиалайнера TWA в 1985 году, в результате которого погиб водолаз ВМС США. «Хезболла» обвинила в его убийстве Израиль. Его сын Джихад Мугния был убит в результате израильского удара в 2015 году.
2004 год
Духовный лидер ХАМАС Ахмед Яссин был убит вследствие удара израильского вертолета в 2004 году, когда его везли в инвалидной коляске. Яссин, парализованный с детства в результате несчастного случая, был одним из основателей ХАМАС в 1987 году. Его преемник Абдель Азиз Рантиси был убит в ходе израильского авиаудара менее чем через месяц.
2002 год
Второй по значимости военный лидер ХАМАС Салах Шехаде был убит однотонной бомбой, сброшенной на жилой дом в Газе.
1997 год
Агенты «Моссад» попытались убить тогдашнего главу ХАМАС Халеда Машаля в иорданском Аммане. Двое агентов проникли в Иорданию по поддельным канадским паспортам и отравили Машаля, поднеся устройство к его уху. Вскоре после этого их схватили, и король Иордании пригрозил аннулировать еще свежее мирное соглашение, если Машаль умрет. В конечном итоге Израиль отправил противоядие, а израильские агенты были возвращены домой. Машаль остается высокопоставленной фигурой в ХАМАС.
1996 год
Яхья Айяш, прозванный «инженером» за свое мастерство в изготовлении бомб для ХАМАС, был убит, ответив на ложный телефонный звонок в Газе. Его убийство спровоцировало серию взрывов автобусов в Израиле.
1995 год
Основатель «Исламского джихада» (организация запрещена в России) Фат-хи Шикаки был застрелен в голову на Мальте.
1988 год
В Тунисе был убит военный руководитель Организации освобождения Палестины (ООП) Халиль аль-Вазир, более известный как Абу Джихад. Он был заместителем руководителя ООП Ясира Арафата. В 2012 году военные цензоры впервые разрешили израильской газете раскрыть подробности израильского рейда.
1973 год
Израильские коммандос расстреляли ряд лидеров ООП в их квартирах в Бейруте в ходе ночного рейда под руководством Эхуда Барака, который впоследствии стал верховным командующим израильской армии и премьер-министром. Операция была частью серии израильских убийств палестинских лидеров, которые были совершены в отместку за убийство 11 израильских спортсменов и тренеров на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.