Stars and Stripes: как «Моссад» атаковал врагов Израиля. Хронология

Израильская армия выслеживает Дейфа более двадцати лет, он пережил как минимум семь покушений. Во время одного из таких покушений были убиты его жена и семимесячный сын, Дейфа в тот момент не было дома. В результате покушения в 2002 году он потерял глаз, а после покушений в 2003 и 2006 годах потерял обе ноги и руку, его позвоночник также был серьезно поврежден.