«Беларусь-1»: Заговорщики планировали расстрелять вертолет Лукашенко из пулемета

В апреле 2021 года Лукашенко рассказал о попытке покушения на свою жизнь. По его словам, злоумышленники хотели в том числе захватить его детей и посадить их в погреб в Гомельской области. Этих людей, как отметил президент Белоруссии, задержали. По его сведениям, в деле были замешаны ЦРУ или ФБР, «не знаю, кто там из американцев работал».